Une personne percutée par un train à Ars-sur-Moselle

Une personne a été percutée par un train, ce mardi 2 avril 2024 à hauteur d'Ars-sur-Moselle (Moselle). Pour le moment, aucune information n'est connue sur l'identité de la victime. L'événement s'est produit aux alentours de 15h. Les gendarmes étaient encore en train d'intervenir peu avant 16h. Le train qui a percuté la victime est un TGV qui transportait 412 passagers et qui circulait entre Paris et Luxembourg, selon des éléments communiqués par la gendarmerie.

À lire aussi Lorraine : une personne meurt percutée par un train, le trafic SNCF perturbé La circulation des trains coupée entre Nancy et Metz Cet événement a eu pour effet d'entraîner une coupure totale de la circulation des trains dans les deux sens, entre Nancy et Metz. https://twitter.com/TERNancyMetzLux/status/1775150606824411157 La SNCF explique auprès de Lorraine Actu que des solutions de bus de substitution sont en cours d'élaboration pour acheminer les passagers vers Nancy et Met

