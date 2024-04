Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélos

Alors que les trottinettes électriques bénéficiaient toujours d’un certain flou quant aux règles de circulation qui doivent s’appliquer à leurs conducteurs, dorénavant, la loi est plus claire. Les règles de circulation qui s’appliquent aux vélos, s’appliquent aussi désormais aux trottinettes électriques, depuis le 23 mars.

Quels sont les changements à prévoir ?Cela signifie que lorsqu’un conducteur de trottinette électrique voit un panneau qui interdit aux vélos de circuler, cela lui interdit de circuler également. Les trottinettes électriques devront aussi respecter les feux de circulation comportant des figurines de vélo, emprunter les pistes ou bandes cyclables lorsqu’elles existent et respecter leur sens de circulation. Sans oublier, les « cédez-le-passage » spécialement prévus pour les cyclistes, souvent positionnés aux feux de circulatio

