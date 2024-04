Les Européennes 2024 : Une politicienne écologiste réalise une chorégraphie pour présenter ses mesures phares

Les Européennes 2024 approchent à grands pas. Le 9 juin prochain, Valérie Hayer, pour Renaissance, François-Xavier Bellamy, pour Les Républicains, Jordan Bardella, pour le Rassemblement national, Raphaël Glucksmann, pour le Parti socialiste, Manon Aubry pour La France insoumise ou encore Marie Toussaint pour Les Ecologistes, seront fixés. La Vice-présidente du Groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen a d'ailleurs récemment fait parler d'elle.

Le 28 mars dernier, avec une vingtaine de militants écologistes, elle a réalisé une chorégraphie, au pied de la tour du groupe TotalÉnergies, à La Défense. Cette mise en scène orchestrée par la politicienne de 36 ans était en réalité un moyen de capter l’attention des gens et de présenter, par la même occasion, l’une de ses 'mesures phares' pour les Européennes, à savoir créer un fonds de souveraineté écologique européen

