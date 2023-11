Une équipe handifoot du Paris FC participe à la Ligue des champions

Depuis un an, et manager du Paris FC, trahit sa profonde émotion. Pour la première fois, une équipe handifoot a participé à la Ligue des champions ce week-end à Malaga (Espagne), sous les couleurs d’un club professionnel français. « Souvent quand on est joueur, on porte le survêtement d’un club par obligation mais pour mes joueurs, c’est par amour de ce blason, poursuit Kamel Saouchi.

À l’aéroport d’Orly, ici à Malaga on a été interpellé par des personnes qui nous ont dit :Pour nous, c’est extraordinaire ! Avoir intégré un club comme le Paris FC, est une forme de reconnaissance. Je suis tellement heureux pour mes joueurs. ‚Je suis engagé dans le handicap depuis 15 ans. C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire après la naissance de mes enfants. » Tous internationaux, les joueurs handifoot du Paris FC, dont 90 % sont des accidentés de la vie, s’entraînent deux fois par semaine dans les installations du club au stade Déjerine (Paris XXe). Les saisons précédentes, ils évoluaient dans le club de Jouy-le-Moutier (95) avec qui ils avaient été sacrés champions de Franc

