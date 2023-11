La récession se profile à l'horizon selon Liz Ann Sonders de Charles Schwab

De nombreux économistes estiment que la récession se profile à l'horizon, conduira la Réserve Fédérale Américaine à commencer à abaisser ses taux d'intérêt l'année prochaine. Cependant, Liz Ann Sonders, responsable de la stratégie d'investissement chez Charles Schwab, qui s’est exprimée lors d'un récent épisode de l'émission "The Meb Faber Show" a mis en garde contre des attentes peut être trop élevée à ce niveau, tout en confirmant la probabilité d'une récession.

Elle a en effet noté que "les indicateurs avancés ont absolument implosé" (en référence aux indicateurs économiques avancés (LEI) du Conference Board, qui ont chuté pour le 16e mois consécutif en juillet), affirmant que "nous n'avons jamais vu une telle détérioration des indicateurs avancés en dehors d'une récession en cours". Plusieurs secteurs, dont les biens de consommation et l'industrie manufacturière, ont fortement ralenti, et c'est dans ces secteurs de l'économie "que l'on voit les fissures et les faiblesses en premier", a déclaré Mme Sonders

OUESTFRANCE: Le prix Renaudot attribué à Ann Scott pour « Les insolents »Décerné le même jour que le Goncourt dont il se voulait le rival à sa création en 1926, le prix Renaudot a été décerné, ce mardi 7 novembre, à Ann Scott pour «Les Insolents».

