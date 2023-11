Tour d'air pour Orly. Selon le dernier classement Flightright, qui se présente comme le leadeur européen de l’indemnisation des passagers victimes de perturbations aériennes, l'aéroport du Val-de-Marne surclasse ses camarades européens et français en matière de retards d'au minimum quinze minutes et d'annulations de vols. À lire aussi VIDÉO.

Un avion percute un escalier d'embarquement à l'aéroport d'Orly La France en tête d'un classement de 30 aéroports Ne jetons pas l'opprobre non plus sur le site du sud de Paris puisque, dans ce classement dévoilé le 9 novembre 2023 et qui recense les 30 aéroports qui enregistrent le plus gros volume de départs en Europe, on apprend que trois autres aéroports français figurent parmi les six plus mauvais élèves européens. Dans le détail, pour la période du 1er janvier au 25 octobre, Orly, sur 84 218 départs, a accusé 2 103 annulations (2,5%) et 14 558 retards (17,29%

:

