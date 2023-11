Un gagnant de loterie garde son gain de 22 millions de dollars secret

Le diriez-vous à vos proches si vous remportiez des millions d’euros au Loto ? Si certains gagnants n’hésitent pas à partager la bonne nouvelle avec leur famille, d’autres préfèrent garder le secret et le cache même à leurs enfants. C’est le cas d’un Américain approchant des 50 ans qui a gagné 22 millions de dollars en jouant à la loterie avec un groupe de collègues et qui n’en a informé que sa femme et son frère.

Ainsi, le gagnant et sa femme ont décidé de garder le secret."Nous ne l'avons même pas dit à nos deux adolescents. Maintenant, je sais que cela semble étrange, mais nous ne voulons tout simplement pas qu'ils grandissent en étant dans l’attente - vous savez, en attendant notre mort. Pour qu'ils puissent récupérer notre argent", a-t-il confié, provoquant les rires du gourou de la finance, David Ramsay.

Une somme qui n’a pas fait tourner la tête du gagnant Avant de gagner à la loterie, l'hypothèque de ce père de deux enfants avait déjà été remboursée et il avait également payé en espèces deux voitures de la marque Toyota. S’il a gagné 22 millions de dollars, il n’a pas arrêté de travailler et continue de vivre comme avant. headtopics.com

Un homme en garde à vue après un accident de la circulationUn conducteur blessé et deux passagers inconscients conduits à l'hôpital après un accident de la circulation. Le conducteur est en garde à vue pour blessures involontaires, conduite sous l'influence de stupéfiants, défaut de permis et défaut d'assurance. Lire la suite ⮕

Un homme interpellé et placé en garde à vueUn homme de 23 ans, le petit ami de la victime, a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme de 18 ans porté disparu a été retrouvé et transporté à l'hôpital dans un état critique. L'homme était déjà connu des autorités pour des affaires de drogue. Lire la suite ⮕

Luis Enrique met en garde contre le piège de BrestMalgré les récents succès, l'entraîneur du PSG rappelle les dangers du déplacement à Brest et met en garde ses joueurs contre la légèreté. Marquinhos est forfait pour le match. Lire la suite ⮕

Les pays arabes du Golfe mettent en garde Israël contre une nouvelle opération terrestre à GazaL'Arabie saoudite dénonce une violation du droit international et Oman accuse Israël de crimes de guerre. Lire la suite ⮕

Netanyahu met en garde contre une guerre longue et difficileLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que la guerre en cours pourrait être longue et difficile. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinouar, s'est dit prêt à conclure un échange des otages contre tous les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Les bombardements ont fait de nombreuses victimes des deux côtés, suscitant des craintes d'une catastrophe humanitaire. Lire la suite ⮕

Netanyahu met en garde contre une guerre longue et difficileLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que la guerre en cours pourrait être longue et difficile. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinouar, s'est dit prêt à conclure un échange des otages contre tous les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Les bombardements israéliens ont fait de nombreuses victimes, selon les autorités locales. Lire la suite ⮕