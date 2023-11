Mareuil-Caubert débloque son compteur de victoires à Amiens

Promus en D1, les joueurs de Mareuil-Caubert connaissent un début de saison compliqué.Les footballeurs de l'Abbevillois restaient sur 5 défaites lors des 5 premières journées.

En déplacement à QSL Sud Amiénois, Mareuil-Caubert a débloqué son compteur avec la manière en s'imposant 1-3.Un premier succès qui leur permet de quitter la dernière place du championnat et de remonter à la 9e place. Lors de la prochaine journée qui se déroulera ce dimanche 5 novembre, Mareuil-Caubert se déplacera chez la lanterne rouge ES Deux Vallées.

