Les géants américains de la tech dominent toujours les Bourses mondiales

Les géants américains de la tech ont consolidé leur position dominante sur les marchés mondiaux en 2023. C'est l'enseignement que tirent Les Échos ce lundi 30 octobre.

Leur poids est encore plus important au sein de l'indice technologique Nasdaq 100 où ils atteignent le seuil des 60%. À LIRE AUSSI CAC 40 : la Bourse de Paris dans le vert, les annonces des banques centrales scrutées Une domination dangereuse ?La Big Tech a pris une telle dimension en Bourse que les marchés mondiaux sont désormais suspendus à la performance de ces valeurs.

Tech : les « Sept Magnifiques » règnent sans partage sur les Bourses mondialesLe rebond des géants américains de la tech au premier semestre leur a permis de consolider leur position dominante sur les marchés mondiaux. Sans eux, l'indice global MSCI All Country Wide serait en pertes en 2023 au lieu d'afficher des gains de 4 %. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Retrouvez les offres d'emploi du 1er au 7 novembre autour de LouviersPôle Emploi et La Dépêche de Louviers proposent une sélection d'offres d'emploi diffusées dans la région de Louviers, Val-de-Reuil et Pont-de-l'Arche (Eure). Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Victoires pour les Philadelphia 76ers, les Minnesota Timberwolves et les Detroit PistonsLes Philadelphia 76ers ont battu Toronto, les Minnesota Timberwolves ont dominé Miami et les Detroit Pistons ont vaincu les Chicago Bulls. Lire la suite ⮕

Les transports anciens de Nantes à travers les photographies et les cartes postalesDepuis plus de vingt ans, l'auteur collecte des photographies et des cartes postales rares sur Nantes du début du XXe siècle. Il publie des livres sur l'histoire des rues, les vieux commerces et les personnages pittoresques. Découvrez l'univers des transports anciens de la ville à travers ces témoignages visuels uniques. Lire la suite ⮕