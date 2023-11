Transfert Harden chez les Clippers - Tyronn Lue : 'James a toujours su se sacrifier'

", a assuré mercredi son nouvel entraîneur Tyronn Lue, désormais confronté à une abondance de grands joueurs. Harden (34 ans) " a été 10 fois All-star, MVP en 2018, il est excellent en 'pick and roll'. La saison dernière, il avait offert 350 tirs ouverts à ses partenaires, sa qualité de passe va nous être utile",

a loué lors d'un point presse Tyronn Lue, entraîneur des Clippers, avant d'affronter les Los Angeles Lakers. Après une longue attente et une fâcherie avec Philadelphie, James Harden a finalement été transféré à Los Angeles cette semaine, où il rejoint un effectif de stars, avec Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. "Ces joueurs, tous les quatre originaires de Los Angeles, ont eu de grandes carrières. Ils savent ce que nécessite un titre NBACela va demander des sacrifices.

