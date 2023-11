Aix : Neosyad révolutionne l'injection tissulaire, et permet l'avancée de la reconstitution mammaire

Le fait que ce soit réalisé de façon manuelle prend du temps au bloc opératoire. Notre technique offre des résultats plus satisfaisants avec une résorption du tissu adipeux après injection réduite, alors qu'elle est aujourd'hui de l'ordre de 50 %.

LOBS: Vivre à Marseille, Aix-en-Provence ou dans la région : prix, conseils, tendances de l’immobilierComment ont évolué les prix dans la région marseillaise en cette fin d’année 2023 ? Dans quel quartier pourriez-vous vous installer ? Ou dans quelle autre ville ? Retrouvez tous les articles de « l’Obs » pour connaître les dernières tendances immobilières à Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, Saint-Tropez et dans le Luberon.

LAPROVENCE: Classement Choiseul 2023 : Diane Renaud, directrice générale de la french tech Aix-MarseilleDiane Renaud est un véritable chef d’orchestre qui met en musique tout l’écosystème numérique.

LAPROVENCE: Aix-en-Provence : Ils pédalent pour la bonne cause et rentrent au Guinness book des recordsFrédéric et sa fille Mathilde ont parcouru 2 162 kilomètres en tandem au cours du mois d'août dernier au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Un parcours sur les routes françaises en forme de cœur pour réaliser ainsi le plus grand dessin GPS à vélo et en équipe.

LAPROVENCE: Aix & Terra : un nouveau concept de resto-épicerie qui séduit les hôtelsRichard Alibert, Marseillais, a modernisé la marque. Avec, Marina, son épouse, ils ont lancé un business model autour d'un 'resto-épicerie' qui séduit les hôtels.

SUDOUEST: Tempête Ciaran : l’île d’Aix et Fouras se préparent aux vents violentsDes batardeaux ont été disposés dans les deux communes exposées aux assauts de la houle. La plus forte inquiétude concerne un pan des remparts de l’île d’Aix fragilisé lors de la tempête Céline

LAPROVENCE: Aix-en-Provence : les nouvelles pépites du Technopôle de l’Arbois dévoiléesLa nouvelle promotion des pépites du Technopôle de l'Arbois sera présentée le 7 novembre lors du '12/14 de l'Arbois'.

