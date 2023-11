NBA: 'Harden a toujours su se sacrifier', le coach des Clippers se réjouit de sa nouvelle recrue

"L'essentiel sera la notion de sacrifice, prévient Lue. Ces joueurs, tous les quatre originaires de Los Angeles, ont eu de grandes carrières. Ils savent ce que nécessite un titre NBA. Cela va demander des sacrifices. Désormais mon boulot est d'assembler le puzzle, pour nous mener au succès.

LEQUIPE: James Harden (Sixers) transféré aux Clippers en échange de Nicolas BatumEn conflit ouvert avec les Sixers depuis des mois, James Harden a été transféré ce mardi aux Los Angeles Clippers en échange du Français Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et de plusieurs tours de draft.

