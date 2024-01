The Voice, Koh-Lanta, Danse avec les stars : les programmes phares de TF1 de retour en février

TF1 mise sur la valeur sûre plus que sur la prise de risque pour ce mois de février. Certains téléspectateurs sont probablement lassés de voir le retour chaque année de ces programmes, d'autres en revanche trépignaient d'impatience. The Voice, Koh-Lanta, Danse avec les stars reviennent à l'écran dans quelques jours. Tour d'horizon.

The Voice : Mika de retour dans le fauteuil rougeQui sera la plus belle voix après Aurélien Vivos, grand gagnant de l'édition 2023 ? Les premières notes de The Voice seront diffusées le samedi 10 février (21h10). Pour cette 13e saison - déjà - un jury bien connu des fauteuils rouges est présent. Exit Amel Bent - qui a fait une pause médiatique pour se concentrer sur un prochain album - c'est le retour de Mika. Celui qui a notamment été le seul à se retourner lors de l'audition à l'aveugle d'un certain Kendji Girac sera accompagné du duo BigFlo & Oli, Vianney et Zazie, gagnante de la précédente saiso





