Le dernier défilé haute couture de Chanel accompagné d'un court-métrage réalisé par Dave Free et Kendrick Lamar

Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, s’offrait des collaborateurs d’exception pour son dernier défilé haute couture. Une collection qui s’est accompagnée d’un court-métrage réalisé par Dave Free et mis en musique par Kendrick Lamar. Intitulé The Button, ce mini film enchanteur et intrigant, questionne les concepts de “temps et de transmission”, comme l’expliquent en coulisses le duo d’artistes, qui par ailleurs forment à deux l’agence de communication et de production pgLang.

Un court-métrage sur l'art et le temps Écrit par Dave Free et avec une bande originale composée par Kendrick Lamar, le court-métrage met en scène dans le rôle principal Margaret Qualley, fascinante actrice et ambassadrice Chanel, mais aussi Naomi Campbell et l’actrice Anna Mouglalis, elle aussi ambassadrice de la maison. On y découvre l'interprète de la série Maid y recevoir un magnifique tailleur Chanel blanc mais dont il manque un bouton de manchette. Animée par l'envie de le retrouver, elle embarque dans un périple merveilleux dans la rue Cambon, à Paris, où elle espère croiser Coco Chane





