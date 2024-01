L'Algérie éliminée dès la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations

Quelle sensation, mardi 23 janvier, en Coupe d’Afrique des nations ! L’Algérie, vainqueur en 2019 et annoncé parmi les favoris de cette compétition, a été éliminée dès la phase de poules de cette CAN. Les Fennecs ont été battus par la Mauritanie (1-0) et quittent déjà le tournoi. Les hommes de Djamel Belmadi n’avaient pourtant besoin que d’un point pour assurer leur qualification.

Contesté, l’ancien joueur de Manchester City est entré en jeu à la pause, sans jamais réussir à se montrer dangereux. Les Fennecs ont manqué d’imagination pour inquiéter un adversaire vaillant, à l’image du gardien Babacar Niasse, qui évolue à Guingamp. Du côté de la Mauritanie, c’est un exploit historique, réalisé grâce à Dellahi, auteur du seul but de la rencontre en embuscade sur un corner (37'). Les Mourabitounes n’avaient jamais gagné le moindre match en Coupe d’Afrique des nations. Ils affronteront une équipe qui a terminé première de son groupe en huitièmes de finale.C'est terminé à Bouaké ! La sensation est énorm





