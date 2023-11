Tempête Ciaran : plusieurs records de vent battus en Bretagne et Normandie

Ailleurs dans le département, notons les 163 km/h de Landivisiau, les 156 km/h de Brest, ou encore les 147 km/h de Quimper. Dans les Côtes-d’Armor, le vent a soufflé à 175 km/h sur l’île de Bréhat, à 166 km/h à Ploumanac’h, ou encore à 158km/h à Lannion et 138km/h à Saint-Brieuc.

Dans la Manche, une rafale à 166 km/h a été mesurée à la pointe du Roc à Granville, une autre à 153 km/h à Carteret. Une rafale de 125 km/h a été mesurée à Caen (Calvados), 127 km/h à Dinard (Ille-et-Vilaine) ou encore 147 km/h à Lorient (Morbihan). Les 100 km/h ont aussi été dépassés à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Rouen (Seine-Maritime)…C’est dans le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche que le vent a soufflé le plus fort, avec des rafales dans l'intérieur des terres qui ont dépassé les 120 km/h.

Les fortes rafales ne sont pas terminées ce jeudi matin et les côtes de Bretagne et Normandie vont devoir faire face désormais aux vagues au moment de la pleine mer.Plus d’infos à venir sur actu.fr.

