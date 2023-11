Grâce à l'IA, le vent des Beatles souffle avec une nouvelle et dernière chanson

A la maquette originale ont été ajoutés des enregistrements de guitare électrique et acoustique par George Harrison datant de 1995, avant son décès en 2001. La chanson a été terminée l'année dernière dans des studios de Los Angeles, mêlant les batteries de Ringo Starr, le piano et la basse de Paul McCartney, et les voix des deux Beatles vivants. 'C'était très émouvant pour nous tous.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Grâce à l'IA, le vent des Beatles souffle avec une nouvelle et dernière chansonLes Beatles sortent jeudi une nouvelle chanson: enregistrée par John Lennon et mixée à l'aide de l'intelligence artificielle, 'Now and Then' réunit une dernière fois le groupe mythique de Liverpool, 53 ans après sa séparation

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Les Knicks faciles à Cleveland, Paul George porte les Clippers contre OrlandoLes Knicks de New York ont remporté leur deuxième match de la saison contre Cleveland (109-91), dans la nuit de mardi à mercredi. Les Clippers de Los Angeles ont également facilement disposé du Magic d'Orlando (118-102).

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

GQ_FRANCE: Les 11 héros de films d’horreur les mieux habillés de tous les tempsDe Matt Hooper dans Les Dents de la mer au petit Danny Torrance dans Shining, voici les meilleurs moments mode vus dans les films d'horreur.

La source: GQ_France | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Musique : les 7 tournées les plus lucratives de tous les tempsAvant que le duo de divas Taylor Swift-Beyoncé ne bouleverse la hiérarchie avec leurs tournées actuelles d'une ampleur inédite, le palmarès était dominé par un gentlemen's club conduit par Sir Elton John himself.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕