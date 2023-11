Endométriose : Hervé parcourt 4 000 km à vélo pour sensibiliser à la maladie

com/p/CzDyJc-ICFf/Muni d'un vélo électrique, Hervé a déjà parcouru une bonne partie de la France.Cette aventure m'a emmené sur la côte méditerranéenne, dans les Pyrénées, sur la côte Atlantique, la Bretagne et bientôt enfin, ma Normandie natale. Ce périple d'environ 4 000 km est fait de découvertes et de défis excitants.Lorsque nous l'avons joint ce mardi 31 octobre, il était à Saint-Brieuc.

Julien Courbet se moque de Bernard Sabbah et d'Hervé Pouchol - 'Qui aime bien, châtie bien', est le dicton parfait pour résumer l'ambiance du plateau, mais aussi des liens qui unissent le trio phare de l'émission : Julien Courbet, Hervé Pouchol et Bernard Sabbah.

Les Bleues d'Hervé Renard veulent enchaîner après avoir remporté leur trois premier match. Le Ballon d'Or de Messi, les sanctions tombent pour OM - OL, le Real Madrid prolonge un cadre... les immanquables du jour !

Tennis : Alexander Zverev condamné à 450 000 euros d'amende pour violences conjugales

OM. La barre des 60 000 places dépassée pour la réception de Lille samedi - Si la maison olympienne se remet à peine d'une soirée tumultueuse, elle comptera une nouvelle fois sur un Vélodrome bien garni contre le Losc.

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces coûte plus de 9 000 euros en configuration maximale - Le tarif du nouveau MacBook Pro 16 pouces en configuration maximale atteint pas moins de 9 108,98 euros. Il inclut le processeur M3 Max et une option de 128 gigaoctets de mémoire vive. Le MacBook Pro 14 pouces atteint quant à lui un prix maximal de 8 833,98 euros.

Alexander Zverev condamné à une amende de 450 000 euros pour violences conjugales - Le tribunal d'instance de Berlin a condamné Alexander Zverev à une amende de 450 000 euros pour violences conjugales. Zverev a fait opposition à cette ordonnance. Les faits reprochés remontent à mai 2020 à Berlin, où il aurait maltraité physiquement une femme lors d'une dispute. Le nom de la plaignante n'a pas été mentionné par le tribunal, mais les défenseurs du joueur ont cité le nom de Brenda Patea, son ancienne compagne. Une comparution devant le tribunal de première instance de Tiergarten est prévue.

