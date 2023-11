Tempête Ciaran : 286 000 compteurs électriques ne sont plus approvisionnés en Finistère

Peu avant 8 h, jeudi 2 novembre 2023, Alain Espinasse, préfet du Finistère, tire un premier bilan non exhaustif de la situation, après« ce qui, compte tenu de la violence du vent, est exceptionnel. Le respect des consignes est sans doute à l’origine de ce bilan humain dont on peut se féliciter »« Chutes d’arbres, de branches, mobilier urbain font que, depuis 4 h du matin, il est très difficile de circuler.

Afin d’aider les services du département et de la Diro (Direction interdépartementale des routes Ouest), le préfet a demandé et obtenu « le déploiement d’une unité de la sécurité civile nationale, de génie civil, qui va venir en deuxième partie de matinée. Cette unité se compote de dix hommes, deux tractopelles, deux mini-pelle et trois véhicules lourds ».

VIDEO. Transat Jacques Vabre : loin de Ciaran, le superbes images de Gabart et Laperche qui sortent le drone dans la pétoleLes vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Les rafales devraient atteindre jusqu’à 180 km/h sur les côtes bretonnes et celles de la Manche et des records mensuels de vent ont été battus.

