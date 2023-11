Koesio ouvre son capital et se renforce dans les télécoms

« Le management et les salariés montent à 17 % et je conserve 58 % », précise Pieric Brenier, fervent partisan de l'. Une opération qu'il présente comme le point de départ de la transmission du groupe : « J'ai soixante ans cette année ; mes enfants ne prendront pas mon relais. Ces fonds vont nous aider à réfléchir au développement du groupe et à ma sortie future ».

Plus globalement, pour les dix ans à venir, le spécialiste des solutions numériques vise un rythme de croissance annuel de l'ordre de 30 %, identique à celui des dix dernières années. Sur l'exercice clos au 31 mars 2023, Koesio affiche 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont une cinquantaine de millions réalisés dans les télécoms.

