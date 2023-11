Verso Energy ancre son premier projet hydrogène à la frontière allemande

« Nous n'en sommes qu'au tout début de l'hydrogène, et les acteurs ne sont pas encore assez nombreux pour répondre à la demande », a assuré Xavier Caïtucoli, président de, en ouverture de la concertation qui invite les habitants de communes de l'Est mosellan et de la Sarre toute proche

Nouveau venu dans la production d'hydrogène vert, le groupe parisien entend créer en lisière de la plateforme chimique de Total à Carling (Moselle) trois unités de productions de 100 MW chacune, au terme d'un investissement de 450 millions d'euros.

« Nous croyons au projet MosaHyc. A défaut, il faudrait construire une canalisation spécifique, ce qui ne renchérirait pas énormément notre projet, mais présenterait une incidence sur le coût du mètre cube d'hydrogène », indique Xavier Caïtucoli. La dimension transfrontalière est d'autant plus stratégique que le premier client déclaré de CarlHyng se trouve en Sarre.

