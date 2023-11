Tempête Ciaran: 1,2 million de foyers privés d’éléctricité dont 780.000 en Bretagne

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNEWS: Tempête Ciaran : 1,2 million de foyers privés d'électricité dont 780.000 en BretagneTrains à l'arrêt, 3.200 pompiers mobilisés dans six départements... La France se prépare à affronter à partir de ce mercredi soir la redoutée tempête Ciaran. Des rafales allant jusqu'à 170 km/h, associées à de fortes pluies sont attendues. Suivez en direct les dernières informations.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : l'aéroport Brest Bretagne va fermer temporairementLes conditions météorologiques prévues avec l'arrivée de la tempête Ciaran incitent à la prudence. L'aéroport Brest Bretagne fermera mercredi 1er novembre à partir de 17 h.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LACROIX: Tempête Ciarán : la Bretagne en alerte orangeLe nord-ouest de la France, en particulier la Bretagne, est en alerte orange à l'approche de la tempête Ciarán. Des vents violents et un risque de submersion marine sont attendus sur le littoral atlantique et de la Manche.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: les premières images des dégâts en BretagneVIDÉO - Comme l'indique Météo-France, une rafale de 207 km/h a été recensée dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau de la pointe du Raz, dans le département du Finistère.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: l'accalmie prévue 'pas avant la mi-journée' en BretagneVIDÉO - L'ingénieur météorologue Nicolas Le Friant était en direct ce jeudi matin dans Première édition pour évoquer la tempête Ciaran.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : plusieurs records de vent battus en Bretagne et NormandieLa tempête Ciaran laissera des records. La rafale de vent la plus forte a été enregistrée à la pointe du Raz (à 207 km/h !) dans la nuit de mercredi à ce jeudi 2 novembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕