CANAL+ revient en force avec son offre RAT+ à moins de 20 euros par mois

Nouvelle Création Originale CANAL+ : découvrez ce bon plan pour suivre D’argent et de sang dès ce lundi

EUROPE1: Pourquoi Adèle s'est-elle arrêté en plein concert quand elle a reconnu quelqu'un ?Tous les jours de la semaine, Anissa Haddadi nous dévoile les infos insolites qu'elle a repérées dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur Adèle qui s'est arrêté en plein concert quand elle a vu le médecin qui a mit au monde son enfant.

BFMTV: Cette paire de claquettes Nike Jordan et elle à moins de 20 eurosSortez des chemins battus avec cette paire de claquettes Nike Jordan en top promo sur le site de la marque vendue à moins de 20 euros.

LOBS: Sur Canal+ : « Je verrai toujours vos visages », un plaidoyer pétri d’humanitéLa réalisatrice Jeanne Herry met en lumière la justice restaurative dans ce beau film sans ostentation. Ce soir sur Canal+.

CNEWS: Pamela Rose : CANAL+ dévoile la date de diffusion de la série événement avec Kad et OlivierLes abonnés ont rendez-vous à partir du 20 novembre prochain, sur CANAL+ et myCANAL, pour découvrir «Pamela Rose, la série», la fiction en 9 épisodes qui voit Kad Merad et Olivier Barroux reprendre leurs rôles mythiques de Bullit et Riper.

VOGUE.FR: Leïla Bekhti nous parle du film 'Je verrai toujours vos visages', disponible sur Canal+Leïla Bekhti se confie à propos du film 'Je verrai toujours vos visages' de Jeanne Herry, disponible sur Canal+.

ACTUFR: Mise à l'abri : 136 personnes évacuées du canal de l'Ourcq à ParisParmi les personnes évacuées, 90 ont été orientées vers des structures d'accueil hors de la région Île-de-France, a annoncé la préfecture mardi 31 octobre 2023.

