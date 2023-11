SpaceX : le prototype du booster Super Heavy explose lors d'un test

SpaceX tentait la même mission ce 18 novembre. Le résultat final peut sembler identique, il a explosé, non ? En vérité, les équipes ont amplement réussi leur pari avec un prototype beaucoup plus abouti. Il reste quelques corrections pour aboutir au succès. À 14 h 03 ce samedi 18 novembre, le booster Super Heavy B9 a réussi la séquence d'allumage pour ses 33 moteurs.

S'élevant dans le ciel texan devant des milliers de spectateurs réunis pour l'occasion sur la côte, le duo Starship/Super Heavy a réalisé une première partie de mission sans faille, accélérant durant 2 minutes et 45 secondes. Puis les moteurs du booster B9 se sont progressivement éteints tandis que le Starship allumait ses six « Raptors », dont trois sont adaptés au vide et fournissent l'essentiel de la poussée, et trois autres au centre sont plus efficaces en vol atmosphérique. La séparation « à chaud » terminée, le booster Super Heavy a tenté de rallumer ses moteurs pour un retour au sol contrôlé, mais il a explos





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victor Wembanyama brille malgré la défaite des Spurs contre les KingsVictor Wembanyama réalise une performance impressionnante avec 27 points et 9 rebonds, mais les Spurs subissent leur septième défaite consécutive contre les Kings de Sacramento. Les Texans se concentrent désormais sur la saison régulière et la réception de Memphis.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

L'armée israélienne fouille l'hôpital al-Chifa malgré les critiquesL'armée israélienne a continué de fouiller vendredi l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, malgré la présence de malades et de civils piégés par les combats, et de nombreuses critiques à travers le monde. L'État hébreu a accepté de laisser passer deux camions de carburant par jour dans l'enclave. Avec une livraison de 17 000 litres vendredi, les télécommunications ont pu être partiellement rétablies. Selon le Hamas, le dernier bilan s'établit à 12 000 morts depuis le début de la guerre.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

La guérilla de l'ELN maintient sa présence malgré les négociations de paixDans la jungle de Colombie, l'Armée de libération nationale (ELN) continue de régner malgré les négociations en cours avec le gouvernement. Un haut-gradé de l'ELN a accordé une interview à l'AFP, révélant les défis auxquels ils sont confrontés.

La source: afpfr - 🏆 53. / 55 Lire la suite »

Le marché de l'isolation se contracte malgré la croissance de la rénovation énergétiqueAprès plusieurs années de croissance, le marché de l’isolation continue de se contracter. En volume, les ventes devraient reculer de 5 % en moyenne en 2023, selon les premières estimations des professionnels. La bonne tenue du marché de la rénovation énergétique dans l’ancien ne suffit pas à compenser la chute de la construction.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Qui est Renée Rapp, révélation du reboot de Lolita malgré moi ?C’est l’une des sensations du moment : chanteuse et comédienne, Renée Rapp incarne Regina George dans le reboot de Lolita malgré moi. Portrait.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Pour les proches d'otages israéliens, maintenir l'attention malgré l'usureManifestations, interviews, sablier géant, tournoi sportif sur la plage... les proches des otages israéliens se démènent pour garder l'attention des médias et de l'opinion publique, malgré la fatigue et l'usure qui s'installent.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »