La décollecte du Livret A en octobre

La lune de miel entre le Livret A et les Français touche peut-être à sa fin : le fameux support, dont le taux de rémunération a été plafonné à 3 % jusqu'en janvier 2025, a subi une décollecte en octobre de 3,7 milliards d'euros, ce qui porte la collecte entre le début de l'année et fin octobre à un total de 27 milliards d'euros, soit un montant équivalent à la collecte de 2022.

Déjà, en septembre, la collecte a singulièrement freiné pour atteindre « un modeste » 450 millions d'euros (contre plus de 2 milliards en juillet et août). Les derniers mois de l'année sont cependant en général moins porteurs pour l'épargne. Le Cercle de l'Épargne souligne même qu'il y a toujours une décollecte au mois d'octobre, du moins depuis dix ans. Ceci étant dit, « les résultats du mois s'inscrivent dans un processus de normalisation du Livret A », précise Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LEP : pourquoi le Livret d’épargne populaire est beaucoup plus intéressant que le Livret ARetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Succès historique du Livret d’épargne populaire (LEP)Dix millions de détenteurs: c’est la barre symbolique et historique que le Livret d’épargne populaire (LEP) a franchi au mois d’août, selon la Banque de France, porté par un taux très alléchant de 6%.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Pourquoi le Livret d’épargne populaire (LEP) a réalisé une « percée historique »Le taux du Livret d’épargne populaire, relevé à 6 % au mois de juillet, permet de préserver l’épargne des ménages aux revenus les plus modestes. Ce mardi 31 octobre 2023, la (Banque de France) a annoncé que le nombre de Livrets d’épargne populaire (LEP) a franchi les 10 millions en août.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Le Livret d’épargne populaire (LEP) franchit la barre historique des dix millions de détenteursPorté par un taux très alléchant de 6 %, ce livret réservé aux ménages modestes attire de plus en plus de monde

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

LEP : pas besoin d'avis d’imposition pour ouvrir un Livret d'épargne populaireRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

LEP : dans quelles banques pouvez-vous ouvrir un Livret d’épargne populaire ?Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »