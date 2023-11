Royan-Oléron : le député Christophe Plassard au soutien des sinistrés de la sécheresse

circonscription de la Charente-Maritime (Royan, Marennes-Oléron) n’ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, pour retrait et gonflement argileux, par l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 suivant l’avis de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.Ces dernières ont donc déposé un recours.

« Le rapport du député Vincent Ledoux, qui a été rendu le 9 octobre 2023 au ministre de l’Intérieur, préconise d’élargir les critères de reconnaissance dans l’espace et le temps.

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète. headtopics.com

L'hôpital public de Royan réclame 17 millions d'euros pour modernisationLe député Raphaël Gérard demande des fonds pour moderniser l'hôpital public de Royan, qui est défavorisé par rapport aux cliniques privées. Le groupe Vivalto va redistribuer les spécialités entre la clinique Pasteur et la Polyclinique Saint-Georges. Lire la suite ⮕

Royan « notée » sur Internet par Antoine Daniel : quand l’inculture accouche d’une caricatureLe vidéaste et producteur de contenus sur Internet établit son « classement des villes », selon une méthode hasardeuse et biaisée. Royan a été « honorée » d’un portrait truffé de « perles ». Et mal notée Lire la suite ⮕

Royan : le Festival du film de société fait le pari d’une troisième édition renouveléeLa nouvelle équipe de l’association Royan fait son cinéma espère un nouveau départ avec la 3e édition du festival qui se tiendra du 6 au 10 décembre. Vingt films dont sept en compétition seront présentés. Vincent Perez est annoncé Lire la suite ⮕

Le port de La Cotinière et le port de Boyardville sur l'île d'OléronDécouvrez les ports de La Cotinière et de Boyardville sur l'île d'Oléron, avec leurs activités de pêche, leurs criées et leurs paysages magnifiques. Lire la suite ⮕

Christophe Lasvigne élu président du Directoire de la SIG StrasbourgChristophe Lasvigne, marchand de vin depuis plus de 30 ans, est élu président du Directoire de la SIG Strasbourg SASP. Il explique les problèmes financiers du club et son arrivée à la présidence. Lire la suite ⮕

Transat Jacques-Vabre : « Baptiste et Christophe vont être dans un shaker »Membre de l’équipe du skipper choletais Baptiste Hulin, engagé sur la Transat Jacques-Vabre avec Christophe Bachmann, Jean-René Guilloux a fait vivre, ce dimanche 29 octobre, le départ de la course à l’Autre usine. Un lancement chahuté. Lire la suite ⮕