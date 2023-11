L'adolescent nantais, victime d'un malaise après avoir reçu une dose de vaccin contre le papillomavirus, est d

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Vagues dangereuses sur les plages de Loire-AtlantiqueLe préfet de la Loire-Atlantique a émis une alerte concernant les vagues dangereuses sur les plages et les jetées. Il demande aux maires de prendre des mesures de prévention et de relayer les consignes de sécurité. Le département est également en vigilance jaune pour vents violents, orages et pluie-inondations. Lire la suite ⮕

Inondations en Loire-Atlantique : commerces et routes inondés, vigilance orange maintenuePlusieurs routes et commerces sont inondés en Loire-Atlantique suite aux fortes pluies. La vigilance orange vague-submersion est maintenue jusqu'à 21h. Lire la suite ⮕

Tempête Céline : 12 départements en vigilance orange, la Loire-Atlantique particulièrement touchéeMétéo France a placé 12 départements en vigilance orange à cause de la tempête Céline. La Loire-Atlantique a été particulièrement touchée, avec plus de 140 interventions des pompiers. Des personnes ont été isolées dans un musée à Cordemais et un bâtiment du camping Mindin a été touché à Saint-Brévin. Lire la suite ⮕

Intempéries en Loire-Atlantique : plus de 140 interventions des pompiersLe phénomène tempétueux et les coefficients de marée importants ont provoqué des inondations en Loire-Atlantique. Les pompiers ont réalisé plus de 140 interventions pour mettre à l'abri les personnes isolées et pomper l'eau dans les habitations. Aucun blessé n'est à déplorer. Lire la suite ⮕

Croisière sur la Loire : une expérience unique pour découvrir les Châteaux de la LoireLa Compagnie Croisieurope propose une croisière sur la Loire pour découvrir les fameux Châteaux de la Loire. J'ai embarqué pour devenir marin d'eau douce. Lire la suite ⮕

