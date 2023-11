Pourquoi la Ville de Périgueux augmente-t-elle son aide aux écoles privées ?

a polémique n’a pas pris. Pourtant, le sujet était hautement inflammable : la municipalité de Périgueux (Dordogne) allait-elle revaloriser sa participation au fonctionnement des écoles privées sous contrat ? Des tentatives timides de controverse ont eu lieu, comme la publication de Laurent Mossion sur Facebook. Opposant de droite mais ne siégeant pas au Conseil, il y critique...a polémique n’a pas pris.

« On n’a pas senti que c’était la guerre, contredit Thierry Castillo, directeur diocésain de l’enseignement catholique. Nous avons toujours voulu rester en dehors des considérations politiques. » Tant et si bien qu’un consensus a finalement été trouvé, et la part municipale accordée à ces écoles sous contrat (1) a été nettement revalorisée.

Il nous semblait que ce qui était proposé comme augmentation n’était pas conforme au coût moyen d’un élève du public À Périgueux, ce paiement est formalisé à travers une convention qui est arrivée à terme en 2022, et qui accordait 870 euros par élève du privé. Des négociations ont alors été engagées avec l’enseignement catholique pour son renouvellement. headtopics.com

Thierry Castillo a piloté le dossier avec les organismes de gestion des écoles concernées, ainsi que leur union départementale.Plus qu’une « mesure d’intimidation de la part de la mairie », il y voit une « volonté de maîtriser un certain nombre de dépenses en augmentant faiblement le forfait ». Il a donc constitué une cellule dédiée afin d’éplucher le compte administratif de la Ville.

Reste que cette période de négociation « a pu créer des tensions de trésorerie dans certains établissements », reconnaît-il. Sans aller jusqu’à contracter des emprunts pour faire le dos rond, des « facilités de caisses ont été trouvées avec leurs banques ». En parallèle, la revalorisation votée concerne aussi l’année scolaire 2022-2023, qui était restée en souffrance. headtopics.com

