Revalorisation des minimums pour les retraités en 2024

La hausse de l'inflation continue de peser sur les ménages français et plus particulièrement sur ceux aux ressources les plus faibles. Parmi eux, évidemment, les retraités qui touchent de petites pensions, soit qu'ils aient peu travaillé ou avec des carrières hachées, soit qu'il aient cotisé toute leur vie sur des petits salaires. Il existe de très fortes disparités entre ceux qui ont des pensions confortables et ceux qui peinent à boucler leurs fins de mois.

qui viennent compléter les ressources initiales de ces personnes. Et ces dispositifs ou allocations ont été revalorisés en ce début d'année 2024





CSG sur les pensions de retraite en 2024Découvrez si vous paierez la CSG sur votre pension de retraite en 2024 et si vous pourriez être exonéré grâce aux nouveaux seuils d'exonération revus à la hausse avec l'inflation. Consultez nos tableaux pour connaître votre taux de CSG 2023 et les conditions de ressources pour être exonéré en 2024.

