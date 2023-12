Comment tenir ses bonnes résolutions en 2024

Nouvelle semaine, nouvelle année. Pour les superstitieux, le lundi 1er janvier 2024 est le jour parfait pour prendre de bonnes résolutions. Près de 3 Français sur 5 ont réussi à tenir au moins une des résolutions prises début 2023, selon un sondage Ipsos pour la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). Lien interne vers l'article n°11665535 Il est facile de perdre de la motivation dans ses objectifs.

Voici quatre conseils pour réussir à tenir vos bonnes résolutions. Planifier et mesurer Cette année encore, pratiquer une activité́ physique reste la résolution numéro 1 de 32 % des Français. C'est symbolique : il reste 6 mois avant l'été, les journées vont de plus en plus se rallonger. Les salles de sport se remplissent en janvier, comme en septembre. Mais très vite, le manque de motivation peut freiner votre élan. Pour tenir ses objectifs, il faut qu'ils soient mesurables, et surtout planifiable





