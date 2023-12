La Ligue des champions s'offre un nouveau format en 2024

Impossible d’affirmer avec certitude que le PSG sera sacré en Ligue des champions ou d'annoncer qui remportera le titre du 100m aux Jeux olympiques de Paris ou l’Euro 2024 pendant l’été. Mais contrairement à d’éventuelles prédictions sur les prochains résultats sportifs, certaines révolutions sont déjà actées pour l’année 2024. · La Ligue des champions s’offre un nouveau format Le football va connaître plusieurs changements majeurs en 2024.

La saison 2024-2025 marquera l'entrée en vigueur de la nouvelle formule de la Ligue des champions lancée par l’UEFA. Conçue notamment pour contrer l’éclosion de la Super League, cette mouture de la C1 est appelée à durer. L’instance présidée par Aleksander Ceferin n’a pas prévu de faire machine arrière malgré les récentes rumeurs. Avec le nouveau format, il en est terminé du système des poules tel qu’on le connaissait depuis une vingtaine d'années. En plus du passage à 36 équipes (contre 32 actuellement), tous les participants seront répartis dans quatre chapeaux en fonction de leur nivea





Création d’une Maison de l’autonomie en 2025 pour lutter contre l’isolement des aînésAu cours des premières assises de lutte contre l’isolement, Martine Vassal a annoncé la création d’une Maison de l’autonomie en 2025. Ce lieu devrait regrouper les services du Bel Âge et du handicap du Département des Bouches-du-Rhône pour simplifier les démarches.

Les femmes mèneront la danse au cinéma en 2024Closer vous propose un tour d’horizon de ce qui vous attend au cinéma en 2024. Place aux femmes et aux films atypiques. Et ce début d’année sera porté par des femmes ! Actrices ou réalisatrices, c’est elles qui vont mener la danse en 2024. Priscilla - 3 janvier A commencer par Sofia Coppola et son film sur Priscilla Presley, adapté du livre Elvis et moi et porté par l’actrice Cailee Spaeny à la performance troublante. La réalisatrice de Virgin Suicides, se lance à nouveau dans un biopic après son adaptation remarquée de la vie de Marie-Antoinette. Un film à découvrir le 3 janvier.

La Coupe d'Afrique des nations 2024 en Côte d'IvoireLa Coupe d'Afrique des nations se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, avec 24 équipes dont le Sénégal, vainqueur sortant. Suivez dans le direct de RMC Sport toutes les infos liées au tournoi.

Quels sont les 20 films les plus attendus de 2024 ?Si le cru cinématographique 2023 était excellent, le cru 2024 pourrait être encore meilleur. Certains des films les plus attendus de l'année ont été retardés à cause de la grève à Hollywood, d'autres se dévoilent au compte-gouttes. On fait le point sur les sorties brûlantes des prochains mois, sur petits et grands écrans.

Les favoris des Oscars 2024Vogue fait le point sur les films en compétition et ceux qui sont pressentis pour gagner lors des Oscars 2024.

Les It-bags à ne pas manquer cet hiver et en 2024Découvrez les It-bags incontournables de cet hiver et de l'année 2024, avec en tête le sac Squeeze de Loewe, un classique revisité qui promet de devenir iconique.

