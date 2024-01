Réunion du conseil municipal de Saint-Antonin-Noble-Val

C’est devant un nombreux public que la maire Élisabeth Birs a ouvert la dernière séance du conseil municipal de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Map D’emblée elle précise qu’à la demande de l’opposition un débat de politique générale concernant les sujets de santé, dont la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) aura lieu en fin de séance. De l’ordre du jour, retenons trois demandes de subventions.

La première concernait le projet-cadre de vie qui prévoit l’installation d’un premier ensemble de fournitures et équipements : bancs, parcs à vélos, signalétiques, poubelles, défibrillateurs, plantations. La seconde portait sur l’adressage. Enfin la troisième concernait la purge d’une masse rocheuse à la pointe Est du Roc d’Anglars. La commune envisage en outre de créer une réserve foncière dans le but de mettre des terres à disposition afin de favoriser l’installation de maraîchers ou producteurs de fruit





