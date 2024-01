La lingerie qui donne confiance en soi

Il y a encore une dizaine d’années, le secteur de la lingerie se cantonnait à représenter un seul type de corps dans des campagnes aujourd’hui considérées comme désuètes (qui ne se souvient pas de la célèbre publicité Wonderbra sortie dans les années 90 dans laquelle Eva Herzigova interpellait directement les hommes, leur demandant de la regarder dans les yeux ?).

Depuis, le hashtag Me Too et les mouvements de “body-positivisme” sont passés par là, insufflant au passage une bouffée d’air frais plus que bienvenue. La (seule) revendication en 2023 ? Celle de promouvoir de la lingerie qui s’adresse à toutes les femmes sans tomber dans les vieux clichés sexistes ou de séduction, en ne lésinant ni sur le confort… ni sur le côté sexy. En quelques mots, une lingerie qui donne de la confiance en soi, à l’instar d’un power suit, et qui s’érige sous l’étendard du bien-être féminin. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes labels de lingerie sont nombreux à avoir compris ce changement de paradigme, accordant aux sous-vêtements une place toute privilégiée au sein des garde-robes des femme





