Le silence entourant l'hospitalisation de Kate Middleton inquiète

Dix jours, et un silence qui en dit trop : depuis l’annonce de son hospitalisation pour une opération de «chirurgie abdominale», annoncée le 16 janvier, on est sans nouvelles de Kate Middleton. Le communiqué émis par Kensington Palace se voulait pourtant rassurant : «L'opération s'est déroulée avec succès et il est prévu qu'elle reste à l'hôpital pendant dix à quatorze jours.

» Pourtant, la presse n’a cessé de spéculer sur les raisons d’une telle intervention, laissant entendre que, si la princesse de Galles doit cesser toute activité publique jusqu’à Pâques, comme il l’a été officiellement précisé, elle serait dans un état grave. Tout le contraire, en somme, de l’esprit «apaisant» du message de Kensington Palace. » LIRE AUSSI - Kate Middleton : une semaine d'un silence assourdissant Pour Philippe Moreau Chevrolet, consultant en communication et professeur de communication à Sciences Po, la famille royale a peut-être fait une erreur en optant pour la stratégie du silenc





