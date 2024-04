Rafael Nadal annonce son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo

Les temps sont durs pour moi sportivement parlant. L’Espanol a annoncé jeudi son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo , qui débute dimanche. Ce tournoi qui a pour réputation d’ouvrir la saison sur terre battue a été remporté à onze reprises par 'le taureau de Manacor'. N’étant toujours pas prêt physiquement, il a préféré renoncer à ce tournoi estimant que son 'corps ne lui permet pas'. Relégué à la 646e place mondiale à l’ATP, Nadal est assez pessimiste sur son état.

'Et même si je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l’illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très importants pour moi, la réalité est qu’aujourd’hui je ne peux pas', a-t-il déclaré en légende d’une vidéo où il se montre en plein entraînement. nadal 'Vous n’imaginez pas à quel point c’est difficile pour moi de ne pas avoir la chance de jouer ces événements une fois de plus.

Rafael Nadal Forfait Masters 1000 Monte-Carlo Condition Physique Tournoi Terre Battue

