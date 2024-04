Rafael Nadal annonce son forfait pour le Masters 1.000 de Monte-Carlo

C’est tout sauf une surprise : Rafael Nadal a annoncé ce jeudi son forfait pour le Masters 1.000 de Monte-Carlo , qui débute dimanche. Le maître de l’ocre va donc manquer le début de saison sur terre battue , alors que la fin de sa carrière s’écrit avec un grand point d’interrogation. « Malheureusement, je dois vous dire que je ne vais pas jouer à Monte-Carlo , a déclaré l’Espagnol de 37 ans ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Simplement, mon corps ne me le permet pas.

» L’homme aux 22 titres en Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, n’a plus disputé de rencontre officielle depuis l’ATP 250 de Brisbane début janvier. En Australie, il avait fait son retour sur le circuit après un an d’absence, à cause d’un corps en miettes. Il veut « garder l’espoir et l’envie » « Bien que je continue de travailler et que je donne le meilleur de moi-même chaque jour, en espérant pouvoir jouer les tournois qui ont tant compté pour moi, la réalité est qu’à ce jour je ne le peux pas », a poursuivi le Majorqui

Rafael Nadal Forfait Masters 1.000 Monte-Carlo Saison Sur Terre Battue

