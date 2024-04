Tom Cruise met fin à sa relation avec sa compagne russe

L'idylle fut de courte durée. En début d'année, les tabloïds propulsaient la nouvelle compagne de Tom Cruise sur le devant de la scène, la Russe Elsina Khayrova . Fille d'un député proche de Vladimir Poutine, jet-setteuse, ancien mannequin, millionnaire, influenceuse improvisée... «L'heureuse élue» avait de nombreuses casquettes.

Mais ses mondanités auraient-elles été de trop pour l'acteur de Mission: Impossible ? Selon le média américain Page Six, celui-ci aurait mis un terme à leur relation le mois dernier, en partie pour éviter tous soucis avec le magnat du diamant Dmitry Tsvetkov, l'ex-mari de la concernée. Personnage burlesque qui préfére le terme «tycoon» à celui d'«oligarque», cet homme d'affaires russe profitait d’une interview avec le MailOnline en décembre dernier pour faire passer un message à l'acteur : «garder les yeux et le portefeuille ouverts»

