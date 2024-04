Les femmes ayant une ménopause précoce et un risque cardiovasculaire élevé sont plus susceptibles de développer des problèmes cognitifs

Selon de nouvelles recherches publiées dans Neurology, les femmes qui ont eu une ménopause précoce (avant 49 ans) et qui sont à risque de contracter des maladies cardiovasculaires, seraient plus susceptibles de développer des problèmes cognitifs plus tard.

Bouleversement hormonal et problèmes cognitifs sont-ils liés ? Néanmoins, actuellement, les médecins ne savent pas pourquoi les femmes courent un plus grand risque de développer un risque de démence, ainsi que la maladie d’Alzheimer, par rapport aux hommes. « Nous avons examiné si le changement hormonal de la ménopause pouvait jouer un rôle dans ce risque accru. Nous avons constaté que le fait de subir ce changement hormonal plus tôt dans la vie tout en présentant également des facteurs de risque cardiovasculaire est lié à des problèmes cognitifs plus importants que ceux observés sur les hommes du même âge », déclare la scientifique Jennifer Rabi

Ménopause Risque Cardiovasculaire Problèmes Cognitifs Démence Maladie D'alzheimer

