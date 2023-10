Quelles sont les dates du Black Friday 2023 en France ?

Comme chaque année, la fin du mois de novembre est synonyme de promotions à couper le souffle sur des milliers de produits. C’est en effet à cette période que se tient le, soit un mois tout juste avant le réveillon de Noël. Alors que de nombreux Français peinent à boucler les fins de mois du fait de l’inflation galopante, cette folle journée représente une occasion immanquable de faire des économies.

Contrairement aux soldes, qui proposent des rabais sur les invendus et les fins de série, ce sont les nouveautés et les meilleures ventes qui sont au centre des offres du Black Friday. À quelques semaines des fêtes de fin d’année, ne passez pas à côté de cette occasion de gâter votre entourage, et de vous faire plaisir, à moindre coût.

