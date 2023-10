Mixité sociale : Philippe Rio, maire PCF, salue le 'bon sens' de Borne sur les logements sociaux

Quatre mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé des mesures palliatives de lutte contre la délinquance , jeudi 26 octobre, devant les maires de communes sinistrées et ce vendredi lors d'un comité interministériel à Chanteloup-les-Vignes.

Selon l'élu, 'l'un des problèmes c'est qu'on ne produit plus de logement social, parce que notre système est à l'arrêt'. Cependant, s'il reconnaît que certaines villes refusent de respecter le quota en vigueur de 20% de logements sociaux, et préfèrent payer des amendes, Philippe Rio se veut optimiste : 'Il y a du logement social partout en France' , résume-t-il.

Mixité et services publics, horizons de Borne pour les quartiers populairesAu lendemain d’annonces sécuritaires en réponse aux émeutes de l’été, Elisabeth Borne a dévoilé vendredi une seconde salve de mesures pour les quartiers populaires, visant à y enrayer la concentration de la pauvreté. Lire la suite ⮕

Philippe Rio, maire de Grigny, est l'invité de RTL BonsoirLe gouvernement ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires. Pour en parler, le maire PCF de Grigny est l'invité de Vincent Parizot et Agnès Bonfillon. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 27 octobre 2023 avec Vincent Parizot. Lire la suite ⮕

