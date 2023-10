Nike Air Jordan 1 : ces baskets à la mode voient leur prix chuter de 30% ce vendredi

Les Air Jordan, au-delà d’être l’une des paires de baskets les plus démocratisées au monde, il s’agit d’un symbole de la culture populaire, avec des tonnes de dérivés depuis plus de 35 ans. Pour vous mesdames, si vous êtes à la recherche d’une paire haute et originale.

Les Nike Air Jordan 1 bénéficient en ce moment d’une remise de 30 %, faisant passer leur prix de 179,99 euros à 125,97 euros. Pour des retours d’autres acheteurs, plusieurs dizaines d’évaluations sont disponibles, avec une note de 5 étoiles sur 5. Vous pouvez les recevoir directement chez vous en livraison, et même gratuitement avec l’Accès Membre Nike. Autrement, si vous avez une boutique Nike proche de chez vous, vous pouvez y effectuer un retrait gratuit.sont l’incarnation de l’héritage et de l’innovation de la célèbre marque de chaussures Jordan.

France Actualités

Lire la suite:

LeParisien_75 »

Jordan Brand dévoile une paire de Nike Air Jordan dans un coloris inéditPour l’année 2024, Jordan Brand prépare une nouvelle version de la célèbre Air Jordan 3 avec de nouvelles “Craft Ivory” ! Lire la suite ⮕

Perdre du poids : la méthode du 30 – 30 – 30 serait la clé pour se débarrasser de ses kilos superflusConnaissez-vous la règle des 30-30-30 ? Cette méthode simple permet de perdre du poids efficacement et de façon structurée. Lire la suite ⮕

Ces baskets Nike Air Max 90 sont à prix cassé sur le site officielNike vous fait entrer dans la légende avec sa chaussure pour homme emblématique Nike Air Max 90 en promotion sur le site officiel de la marque : vous pouvez l’obtenir à 111,97 euros au lieu de 159,99 euros. Lire la suite ⮕

Bon plan baskets : les promotions pleuvent sur ces 3 paires de Nike Air Force 1C’est le moment de saisir ces offres sur ces paires Nike ! En ce moment sur le site officiel de la marque, une multitude de promotions sont en cours sur plusieurs versions de Nike Air Force 1. Lire la suite ⮕

Eric Zemmour perd le procès contre son éditeur et doit rembourser 30 000 eurosAprès avoir publié cinq livres du polémiste, Albin Michel avait refusé le sixième. Il y voyait « un combat idéologique personnel qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste » Lire la suite ⮕

Toulouse : les appartements de coordination thérapeutique de l’UCRM fêtent leurs 30 ansActeur incontournable en matière de santé, de solidarité et d’accompagnement des plus précaires, l’association UCRM gère depuis 30 ans des appartements de coordination thérapeutique. Lire la suite ⮕