PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – Lorient du 28 octobre

Reims (6e de Ligue 1) réussit à Delaune contre les mal classés (victoire face à Strasbourg et Clermont) mais connaît des problèmes contre les équipes de haut de tableau (défaite face à Monaco et Brest). On peut donc imaginer que les Rémois viendront à bout de Lorient (12e) qui n’a pris que deux points sur douze possibles hors de ses bases.

Fiabilité : 70 % Les autres paris sur Reims - Lorient Pari du jour : Reims gagne et plus de 2,5 buts dans le match (2.20) Pari de folie : Reims gagne et les deux équipes marquent (3.00) Buteur : Teuma ou Munetsi (1.84) My Match : Reims gagne, plus de 2,5 buts, Teuma ou Munestsi buteur (3.00à Les autres options : Le Paris FC ne perd pas contre Troyes (1.26) Auxerre bat Dunkerque (1.38) Leipzig bat Cologne (1.38) La Juventus bat Vérone (1.

