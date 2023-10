PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 octobre

Comme d’habitude le samedi, c’est en Ligue 2 que j’ai choisi le nul du jour. Grenoble (4e) est la seule équipe du championnat encore invaincue (cinq victoires et six nuls). A l’extérieur, les Grenoblois comptent trois partages de points à Guingamp, Dunkerque et Auxerre, pour deux victoires à Saint-Etienne et à Caen.

Par ailleurs, en six ans, les Isérois ont joué quatre fois dans le Béarn et n’y ont jamais perdu : deux victoires et deux nuls. Enfin les huits derniers duels entre ces deux clubs ont engendré cinq scores de parité et Pau ne s’est jamais imposé. Alors banco sur un match nul pour essayer de tripler votre mise ! Fiabilité : 40 % Les autres options : Nul entre le Paris FC et Troyes (3.50) Nul entre Valenciennes et Caen (3.20) Nul entre Concarneau et Ajaccio (3.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – Lorient du 28 octobreNotre pronostic : Reims bat Lorient (1.64) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Nantes du 28 octobreNotre pronostic : Lens ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.00) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 octobreNotre pronostic : le Betis s’impose à Limassol (1.80) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 26 octobreMon pronostic : Garcia bat Haddad Maia en deux manches (2.30) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 26 octobreMon pronostic : Marseille bat l’AEK Athènes et but d’Aubameyang (2.80) Lire la suite ⮕