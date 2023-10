PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Nantes du 28 octobre

Etonnant que Lens soit autant favori contre Nantes ! En effet, les « Sang et Or » n’ont gagné que deux matches de Ligue 1 cette saison, dont un seul sur quatre à Bollaert, contre Toulouse.

Le RCL n’a pas encore réussi de clean-sheet à domicile et le FCN n’est resté muet qu’une fois à l’extérieur. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise. Fiabilité : 50 % Les autres paris sur Lens - Nantes Pari sûr : 1N et moins de 3,5 buts dans le match (1.56) Pari de folie : Lens gagne par un but d’écart (3.35) Buteur : Wahi (2.05) My Match : Nul à la mi-temps et but de Wahi (5.

