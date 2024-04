Promotion sur la carte graphique MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC

Votre PC a une configuration qui commence à être vieillotte et vous souhaitez pouvoir jouer aux titres les plus récents ? Chez Amaozn, il y a une promotion sur l'excellente carte graphique MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC qui coûte normalement 441,98 € et que vous retrouvez aujourd'hui à moins de 385 €. La carte graphique MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC est un modèle conçu pour le gaming. Avec ses deux ventilateurs TORX 4.

0 et ses 8 Go de mémoire GDDR6 intégrés, elle fait tourner tous vos jeux préférés dans d'excellentes conditions. En plus de ça, elle propose 3 DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1a pour brancher tous vos écrans. Grâce à eux vous pouvez atteindre une résolution de 4K@120 Hz ou de 8K@60 Hz avec traitement HDR et un taux de rafraîchissement variable. Grâce à elle, vous pouvez vous immerger dans vos univers préférés et en profiter dans une qualité supérieure. Normalement, cette carte graphique coûte 441,98

