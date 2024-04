La plaque de rue renommée Pierre Curry mise aux enchères pour la Ligue contre le cancer

Elle avait suscité de très nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Pierre Curie, le prix Nobel de physique, avait été renommé Pierre Curry par les services techniques de la ville de Carcassonne, sur la plaque de la rue éponyme. « Après le cassoulet, voici le curry de Carcassonne », « le curry, cette épice radioactive », « on en riz encore »… Les internautes avaient rivalisé d’humour pour relever le goût de cette plaque mal assaisonnée.

Le maire Gérard Larrat (DVD) avait eu l’idée, plutôt pas bête, de modifier le bad buzz en un coup de com. « De l’ampleur de cette médiatisation nationale a découlé un grand nombre de demandes de cession de cette plaque de rue », expliquait la mairie, qui l’a mise aux enchères. Avec comme promesse de « reverser l’intégralité de la somme récoltée à la Ligue contre le cancer, en ce mois de Mars Bleu ». Treize enchères au total Mais visiblement, ce « grand nombre de demandes » n’a pas entraîné un raz-de-marée de propositions sonnantes et trébuchante

