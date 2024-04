Des cassettes inédites de Marvin Gaye découvertes en Belgique

Marvin Gaye est décédé il y a 40 ans, abattu par son père en Californie (Etats-Unis) après une dispute. L’artiste était venu s’installer chez ses parents peu avant sa mort. La star de la soul avait toutefois fait auparavant un crochet par la Belgique pour tenter de remettre sa vie sur les rails après plusieurs échecs. C’est dans ce pays qu’a été effectuée une découverte qui ravira les fans de l’artiste, raconte BBC samedi.

Des dizaines de cassettes À Ostende (Belgique), il s’était notamment remis à la musique et avait enregistré Sexual Healing, un de ses plus gros succès. L’artiste avait été invité en Belgique par un promoteur de concerts, Charles Dumolin. Marvin Gaye a vécu chez ce dernier et lui a laissé des costumes de scène, des carnets de notes mais aussi… des cassettes ! Sur ces dernières avaient été enregistrées des chansons jamais rendues publiques. Certaines seraient des inédit

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20Minutes / 🏆 6. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des chansons inédites de Marvin Gaye retrouvées en BelgiqueDes chansons inédites de Marvin Gaye auraient été retrouvées en Belgique, à Ostende, où le chanteur américain s'était réfugié au début des années 1980 pour enregistrer son classique Sexual Healing, rapporte la BBC.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Marvin Gaye : retour sur ses 10 titres incontournables dans une émission spécialeA l'occasion des 40 ans de sa disparition, Eric Jean-Jean et son invité reviennent sur la carrière de Marvin Gaye, en 10 titres incontournables.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas,...Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas, exfiltrées du cortège parisien

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Cantal : des voyages et des projets pour l'amicale des retraités de la Fontaine à JussacForte de plus de 50 adhérents, l'amicale des retraités de Jussac se porte bien et projette de nombreuses animations.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Guinée: limogeage des directeurs généraux des sociétés d’électricité et des pétrolesLe directeur général de la société Électricité de Guinée (EDG), ainsi que ses deux adjoints, mais également le directeur général de la Société nationale des pétroles du pays (Sonap) et sa propre adjointe, ont été limogés par des décrets du chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya, ce samedi 16 mars.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Ligue des champions : le tableau des quarts et des demi-finales !Le tirage au sort ce vendredi a également permis d'établir le programme des demi-finales de Ligue des champions, une fois les quarts terminés !

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »