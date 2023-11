Promotion exceptionnelle sur le Pixel 7 pour le Black Friday chez AliExpress

Pour le Black Friday, la surprise vient du côté de chez AliExpress où le tarif du Pixel 7 s’écroule totalement. Le nombre d’unités vendues sous les 400 euros est très restreint, il ne faut pas tarder pour avoir la chance d’en profiter. Le Pixel 7 est un smartphone haut de gamme qui est sorti en octobre 2022 et qui depuis connait un vif succès. Si ses successeurs, les Pixel 8, sont désormais disponibles, il n’en reste pas moins un excellent smartphone premium sous Android.

En 2024, il restera un best-seller alors que son prix baisse un peu. Pour le Black Friday, AliExpress lui apporte un argument financier en plus.. C’est 40% de rabais par rapport au prix de départ il y a un an. Certes, on le retrouve un peu moins cher aujourd’hui, mais l’offre d’AliExpress est un cran au-dessus de toute la concurrence. Cetteet il ne faut donc pas rater le top départ car il n’y a que 500 pièces disponibles. Mettez-le dans votre panier et validez le panier au plus vite à 9h00 pétantes demain pour qu’il ne vous passe pas sous le ne





01net » / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Promotion sur la GoPro Hero 12 Black pendant la Black Friday WeekLa GoPro Hero 12 Black est disponible avec une réduction de 120 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. Découvrez ses caractéristiques et pourquoi elle est considérée comme la meilleure action cam du marché.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Le célèbre Google Pixel 6a passe à 299 euros après la sortie du Google Pixel 8Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Black Friday : le prix de cette Apple Watch Series 8 profite d'une remise remarquableSi vous êtes possesseur d'un iPhone, voici le compagnon idéal à lui présenter avec cette montre connectée signée Apple. Ce célèbre site lui fait jouer la carte du Black Friday.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Cette offre Black Friday sur la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S9+ est complètement dingueSi vous êtes à la recherche d'une tablette tactile, le Black Friday est une opportunité unique de monter en gamme et de profiter de l'excellent modèle Galaxy Tab S9+.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Black Friday : Super offre sur l’ensemble sèche-cheveux Dyson avec cette remiseSi vous êtes curieux des dernières technologies développées en matière d’entretien de vos cheveux, le sèche-cheveux Dyson Supersonic est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Black Friday oblige, voici le moment de faire une bonne affaire.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »