A technician uses a clapperboard during the last day of shooting of the French television series"Plus belle la vie" at the Studios de la Belle de Mai on September 28, 2022, in Marseille, southern France."Plus belle la vie" is broadcasted since August 2004 and its ultimate episode will be aired on November 18, 2022.

Le quotidien a interrogé Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newen France, qui explique vouloir tourner la page. « Il ne s’agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison 1 d’une série qui s’appellera désormais« Quand la décision a été prise de reprendre la série, ils avaient déjà été détruits. On n’avait pas le choix »,« Pour être exacte, nous avons 99,95 % de nouveaux décors. Puisque le seul élément qu’on retrouve, c’est le zinc du bar du Mistral »,sans en dire plus sur les intrigues de la série.

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter. Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de headtopics.com

Lire la suite:

LeHuffPost »

«Ce n’est plus la France qui se fracture, c’est la France qui disparaît»ENTRETIEN - Pour Othman Nasrou, élu LR siégeant dans l’opposition à Trappes, le pays est confronté à un phénomène croissant de «désassimilation». Lire la suite ⮕

Île-de-France: les logements sociaux bientôt plus attribués aux plus précaires dans les quartiers prioritairesVIDÉO - Le gouvernement va demander aux préfets de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté, pour renforcer la mixité sociale. Lire la suite ⮕

'La vie est chère': le quartier le plus pauvre de France se trouve à NiceVIDÉO - Le quartier le plus pauvre de France se trouve à Nice selon une étude de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Un habitant sur trois est en quartier prioritaire, 81% des habitants sont en situation de pauvreté et des centaines de familles sont à la rue. Lire la suite ⮕

Les Français ont élu la plus belle gare de France : êtes-vous d’accord ?Pour la quatrième édition de l'élection de la plus belle gare de France, Metz a été détrôné. Découvrez le lauréat. Lire la suite ⮕

'La vie est chère': le quartier le plus pauvre de France se trouve à NiceLe quartier le plus pauvre de France se trouve à Nice. D'après le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement paru jeudi 26 octobre, une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté dans la capitale azuréenne. Lire la suite ⮕

Natation: trois records de France pour la première journée des championnats de France petit bassinTrois records de France ont été battus ce jeudi à Angers lors de la première journée des championnats de France de natation en petit bassin (25m) à Angers. Des championnats qualificatifs pour les championnats d'Europe en petit bassin qui auront lieu du 5 au 10 décembre prochain à Bucarest en... Lire la suite ⮕