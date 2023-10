'La vie est chère': le quartier le plus pauvre de France se trouve à Nice

"Je pense que ça fait 3 mètres par 2,20 mètres", estime Hakim en désignant sa chambre. Depuis sept ans, il vit dans cette pièce, dans un logement d'une résidence boulevard du Mercantour. Cette dernière présente un taux de pauvreté record de 81%. Les habitants du quartier parlent d'insalubrité. Avec ses revenus, impossible pour Hakim de se loger ailleurs. Six autres personnes partagent avec lui la cuisine et la salle de bains.

" Et de poursuivre: "Donc on s'entraide, on est obligé de les aider par nous-mêmes. Enfin, ceux qui peuvent faire quelque chose, ils le font." La Fondation Abbé Pierre a sorti une étude ce jeudi 26 octobre sur le mal-logement dans la métropole de Nice, où une personne sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans la capitale azuréenne, 78.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, et la population vieillit.

